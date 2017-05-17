Страны – неудачники Исламиады
2017-05-17 14:57 | www.oxu.az | 3
В Баку продолжаются Исламские игры. Сборная Азербайджана с 82 медалями (в том числе 41 золото) занимает вторую строчку. На первом месте с 43 золотыми медалями идет Турция, на третьем – Иран с 10 золотыми медалями.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на BakiPost, однако далеко не у всех стран положение так радужно. В настоящее время 26 государств не имеют в активе даже бронзы:
1. Афганистан
2. Албания
3. Бенин
4. Бруней
5. Буркина-Фасо
6. Чад
7. Коморские острова
8. Габон
9. Гвинея-Бисау
10. Гвинея
11. Гайана
12. Малайзия
13. Мальдивские острова
14. Мали
15. Мозамбик
16. Мавритания
17. Нигерия
18. Нигер
19. Палестина
20. Сьерра-Леоне
21. Сомали
22. Суринам
23. Таджикистан
24. Того
25. Уганда
26. Йемен