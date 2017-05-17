Страны – неудачники Исламиады

2017-05-17 14:57 | www.oxu.az | 3

В Баку продолжаются Исламские игры. Сборная Азербайджана с 82 медалями (в том числе 41 золото) занимает вторую строчку. На первом месте с 43 золотыми медалями идет Турция, на третьем – Иран с 10 золотыми медалями.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BakiPost, однако далеко не у всех стран положение так радужно. В настоящее время 26 государств не имеют в активе даже бронзы:

1. Афганистан

2. Албания

3. Бенин

4. Бруней

5. Буркина-Фасо

6. Чад

7. Коморские острова

8. Габон

9. Гвинея-Бисау

10. Гвинея

11. Гайана

12. Малайзия

13. Мальдивские острова

14. Мали

15. Мозамбик

16. Мавритания

17. Нигерия

18. Нигер

19. Палестина

20. Сьерра-Леоне

21. Сомали

22. Суринам

23. Таджикистан

24. Того

25. Уганда

26. Йемен

З.Г.

