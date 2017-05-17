Беларусь планирует подписать соглашение о содействии взаимной торговле с Азербайджаном

2017-05-17 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Беларусь планирует подписать соглашение о системе содействия взаимной торговле с Китаем, Азербайджаном и Грузией, сообщил в среду председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, отвечая на вопрос депутата Палаты представителей Национального собрания Максима Мисько, передает БЕЛТА.

"Такое соглашение уже заключено с Молдовой, у нас налажен обмен информацией. Подготовка аналогичных соглашений ведется с Китаем, Азербайджаном и Грузией. Документы в высокой стадии готовности. В ближайшее время мы планируем выйти на их подписание", - сказал Юрий Сенько.

По его словам, после подписания таких соглашений уменьшается время проведения таможенных формальностей на пограничных пунктах таможенного оформления, в дальнейшем - на внутренних пунктах.

Депутаты Палаты представителей сегодня на заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Турцией о содействии взаимной торговле. Документ подписан 11 ноября 2016 года в Минске. Он позволяет повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля, а это в позитивном ключе скажется на товарообороте между Беларусью и Турцией.