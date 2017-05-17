Нефтепроизводители договорятся об ограничении добычи - эксперт

2017-05-17 15:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На предстоящей в конце мая встрече ОПЕК, нефтепроизводителям не составит труда договориться о дальнейшем ограничении производства, считает научный сотрудник российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", кандидат экономических наук Олег Анашкин. Об этом он сказал Trend в среду.

По словам эксперта, снижение добычи в ближайшее время произойдет само по себе, как результат сокращения инвестиционных программ, особенно в России.

В то же время, согласно ожиданиям Анашкина, независимо от того договорятся нефтепроизводители, или нет, цена на нефть вырастет до 60 долларов за баррель или даже чуть выше.

«Это скорее политические и в некотором роде стратегические приёмы, для того, чтобы показать, что ОПЕК может оказывать влияние на ценообразование. Но от этих действий сегодня цена зависит мало, или совсем не зависит», - сказал экономист.

По словам Анашкина, цену на нефть сегодня больше определяет торговля фьючерсами, которая в состоянии раскачивать ценовые параметры в довольно широком диапазоне и в очень короткие сроки.

«Тем не менее, тенденция роста цен на нефть сохранится, и к концу года цены наверняка превысят 60 долларов», - сказал Анашкин.

В декабре 2016 года страны-производители нефти, как входящие, так и не входящие в ОПЕК, впервые с 2001 года достигли соглашения о сокращении добычи нефти, для того чтобы снизить переизбыток нефти на рынке. Соглашение было принято после двух лет низких цен на нефть. В рамках соглашения ОПЕК взяла на себя обязательство с первого января 2017 года снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в том числе Саудовская Аравия согласилась снизить добычу на 486 тысяч баррелей в сутки. Нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, такие как Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан обязались сократить производство нефти на 558 тысяч баррелей в сутки. Договор заключен на полгода.

25 мая состоится очередное заседание ОПЕК, где также примут участие нефтепроизводители не входящие в картель. На заседании будет обсуждаться продления соглашения об ограничении добычи нефти.

(Автор: Елена Косолапова)

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