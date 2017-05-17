Трудовые договора с учителями, принятыми на работу вне конкурса, будут аннулированы

2017-05-17 16:38 | www.apa.az | 3

«Министерство образования приняло меры в связи с учителями, принятыми на работу после 2014 года вне конкурса, или на вакантные места, которые скрывались. В конце учебного года трудовые договоры с ними будут аннулированы. Число этих учителей пока не уточнено, в настоящее время проверяются их документы. Если затем их рабочие места станут вакантными и не удастся разделить часы между уже работающими учителями, эти часы будут объявлены вакантными».

Как сообщает АПА, об этом заявил и.о. завотделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров.

Э.Багиров сказал, что система, созданная министерством в связи с вакантными местами работает постоянно. В этом году система будет еще больше усовершенствована, ожидается интеграция этой системы в систему расчета оклада.

Э.Багиров сказал, что после того, как система полностью сформируется, негативных фактов не будет.

Э.Багиров добавил, что одним из изменений в этом году во время приема на работу учителей было то, что внутреннее распределение учителей осуществляется Министерством образования. Раньше эти полномочия принадлежали местным органам управления образования. Это происходило потому, что некоторые управления скрывали вакантные места.



По словам Эшги Багирова, в результате проведенных в 2015-2016 годах проверок на местах, в районах было выявлено много серьезных недочетов в связи с внутренним распределением. Во время проверки документов учителей в связи с проведением диагностического оценивания были выявлены эти недочеты. Для ликвидации этих недочетов мы взяли этот процесс на себя.



Э.Багиров отметил, что наибольшее число фактов было выявлено в связи с распределением учителей в места, где высокая плотность учеников. Скрытые от министерства вакансии были выявлены. Все они будут представлены на конкурс в этом году. Таким образом, в этом году вакантных мест будет больше.