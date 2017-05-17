Найдена новая причина заболеваний зубов

2017-05-17 15:07 | www.oxu.az | 2

Американские медики показали, что избыточный вес провоцирует развитие заболеваний полости рта, в том числе зубов.

Как передает Oxu.Az, соответствующее исследование опубликовано в журнале Oral Diseases, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Ученые наблюдали за 160 пациентами стоматологов с нормальной и избыточной массой тела. У людей с ИМТ (индексом массы тела) более 23 был развит более тяжелый периодонтит по сравнению с клиентами зубного врача, имеющими нормальную массу тела.

У тех, чей индекс превышал 25, риск развития пародонтита в шесть раз превышал показатель для пациентов с нормальной массой тела.

Ученые отмечают, что ожирение, скорее всего, провоцирует воспалительные процессы в полости рта.

ИМТ определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра индекс равен 23. Показатель выше 25 свидетельствует, что у человека имеется лишняя масса тела (правило не работает для спортсменов).

Н.О.