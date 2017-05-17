Беларусь ратифицировала межправсоглашение с Турцией о содействии взаимной торговле

2017-05-17 15:55 | www.trend.az | 3

Белорусские депутаты в среду на заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Турцией о содействии взаимной торговле, передает БЕЛТА.

Как отметил, представляя документ, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько, соглашение о системе содействия взаимной торговле подписано 11 ноября 2016 года в Минске.

Оно позволяет повысить эффективность и сократить сроки проведения таможенного контроля, а это в позитивном ключе скажется на товарообороте между Беларусью и Турцией.

Система содействия взаимной торговле основана на обмене важной информацией о перемещении товаров и транспортных средств. Это означает, что участники внешнеэкономической деятельности, в отношении которых она будет применяться и которые будут предоставлять достоверную информацию о перемещаемых товарах, получат приоритеты в пунктах пропуска по сравнению с компаниями, не участвующими в этой процедуре.