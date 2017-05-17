Объявилась мать найденной на улице в Баку девочки – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-05-17 15:14 | www.oxu.az | 2

Мать найденной на улице девочки по имени Ягмур не считает себя виноватой.

Как передает Oxu.Az, приглашенная на передачу «Bizə danış» Хошгедем Хидаятгызы женщина по имени Шахназ, защищая себя от обвинений, сказала следующее:

«Я оставила ребенка у матери и пошла искать работу. Я ненавижу свою мать за то что она не смотрела за мной и братом. С ребенком я не буду ходить по кафе. Я смотрю за ребенком, если бы не смотрела, то бросила бы его. Я вырастила ее до 4-5 лет».

Шахназ разозлили слова о том, что она не сможет быть нормальной матерью ребенку. В ответ на эти обвинения она сказала: «Правильно и сделала. Какое вам дело? Правильно и сделала!».

16.05.2017 (12:46)

Объявилась мать девочки по имени Ягмур, найденной на улице Баку.

Как передает Oxu.Az, мать, которую разыскивали посредством передачи «Bizə danış» Хошгедем Хидаятгызы на телеканале Xəzər, пришла в приют «Общественное объединение детей Азербайджана», где находится ребенок.

Женщину, которую на передаче назвали Ламией, на самом деле зовут Шахназ. Мать рассказала, что ее любовник месяц назад избивал девочку.

Глава приюта Кямаля Агазаде не захотела отдавать ребенка, так как моральное и психологическое состояние Шахназ не позволит смотреть за дочерью.

Также сообщается, что ни у матери, ни у Ягмур нет никаких документов. Мать утверждает, что родила ребенка в 2013 году, но документов, подтверждающих это, нет. Шахназ также не смогла назвать родного отца Ягмур.

Напомним, что в «Общественное объединение детей Азербайджана» Ягмур привели полицейские, которые обнаружили девочку на улице. Глава приюта Кямаля Агазаде дала об этом объявление в социальных сетях.

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З.Г.

