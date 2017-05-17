Японская принцесса выйдет замуж за простолюдина

2017-05-17 15:20 | www.oxu.az | 2

Принцесса Мако Акисино, первая внучка императора Японии Акихито и императрицы Митико, решила отречься от своего титула и выйти замуж за простолюдина.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Мако окончила Международный христианский университет в Токио, как и ее 25-летний избранник Кей Комуро (Kei Komuro). Пара впервые встретилась пять лет назад в одном из ресторанов столицы. Известно, что принцесса уже познакомила возлюбленного со своей семьей, которая одобрила выбор девушки.

Как сообщает Daily Mail, Комуро увлекается лыжным спортом, игрой на скрипке и кулинарией. После свадьбы с ним девушка лишится титула.

Принцесса Мако также получила образование в университетском колледже Дублина и Эдинбургском университете. Девушка работает научным сотрудником филиала музея Токийского университета и получает докторскую степень по культурологии.

Н.О.