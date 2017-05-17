Sarajevo Times : Баку и Сараево пережили агрессию соседей и геноцид против своих народов

2017-05-17 16:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Столицы Боснии и Герцеговины и Азербайджана стали городами-побратимами еще в 1972 году, будучи частью двух ныне несуществующих государств - Югославии и СССР, говорится в статье, посвященной 45-летию этого события, опубликованной в издании Sarajevo Times.

Даже педантичные правители того времени не могли не увидеть все сходства между двумя городами, двумя культурами и странами, говорится в статье. После распада Югославии и Советского Союза Сараево и Баку пережили большие исторические изменения, как и страны, которые подверглись жестокой агрессии со стороны своих соседей, пишет издание.

Один из актов агрессии, к сожалению, закончился геноцидом в Сребренице, а второй - ужасным геноцидом в городе Ходжалы в Азербайджане, говорится в статье.

Почти полвека спустя, помимо богатого и очень похожего культурного наследия - средневекового и османского, и несмотря на все, что с ними произошло в прошлом веке, эти города продолжают пропагандировать терпимость, мирное сосуществование и религиозное многообразие, о чем свидетельствует большое количество разных религиозных объектов, пишет автор, добавляя, что число туристов, которые посещают Сараево и Баку, постоянно растет.

Сильное двустороннее сотрудничество в областях экономики и культуры свидетельствует о нынешних отношениях между двумя городами и странами почти полвека спустя, говорится в статье. Один из самых красивых городских парков в Сараево был назван в честь Баку, а центральная скульптура в этом парке напоминает об ужасах преступлений, совершенных в Ходжалы, а также о преступлениях, совершенных против мирных азербайджанцев и в других местах, говорится в статье.

Сараево и Баку являются городами-побратимами, а также городами, чья культура и наследие представляют собой ценный мост между Европой и Азией со всеми их общими характеристиками, пишет издание.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)