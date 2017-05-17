В Баку пройдут заседания статистической и таможенной службы СНГ

2017-05-17 16:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку состоятся заседания двух органов отраслевого сотрудничества СНГ.

В Баку 31 мая состоится заседание Совета руководителей статистических служб государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), а 1 июня - заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации.

В столице Азербайджана 14 июня также состоится заседание Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ. В преддверии заседания встретятся эксперты стран Содружества для подготовки материалов к заседанию Совета руководителей таможенных служб.

Советы являются органами отраслевого сотрудничества СНГ и предназначены для обеспечения координации взаимодействия и решения вопросов в области статистики и таможни.