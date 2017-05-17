Посещение спецпредставителем ЕС Южной Осетии вызвало недовольство Грузии

2017-05-17 17:00 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на «apsny.ge», внешнеполитическое ведомство Грузии пригласило Хермана в связи с тем, что германский дипломат Герберт Зальбер посетил оккупированную Южную Осетию и поздравил «президента» сепаратистского режима Анатолия Бибилова.

Отметим, Г.Зальбер является одним из сопредседателей Женевских переговоров. В 2014 году он был назначен на должность специального представителя ЕС по Южному Кавказу. Г.Зальбер работал в МИД Германии, посольстве Германии в Сербии, Австрии и России. Он руководил центром ОБСЕ в Алматы и центром ОБСЕ по предотвращению конфликтов.