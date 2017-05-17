Информатор WikiLeaks вышла на свободу – ФОТО

2017-05-17 15:26 | www.oxu.az | 2

Челси Мэннинг, приговоренная к 35 годам тюрьмы за передачу секретных материалов WikiLeaks, вышла на свободу.

Как сообщает Oxu.Az, об этом передает BBC News.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки Брэдли Мэннинг передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях сайту WikiLeaks, созданному Джулианом Ассанжем. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.

Рядовой Мэннинг заявил во время предварительных слушаний, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.

Мэннинг отбывала наказание в тюрьме для мужчин. Адвокаты заявляли, что в тюрьме она дважды пыталась совершить самоубийство из-за условий содержания. Уже в тюрьме он подал заявление о смене имени и пола.

Напомним, что согласно решению суда, Челси Мэннинг (при рождении - Брэдли Мэннинг) должна была выйти на свободу только в 2045 году.Однако в январе 2017 года уходивший с поста президента Барак Обама смягчил приговор суда.

Н.О.