Госкомстат о потерях природного газа

2017-05-17 15:38 | www.oxu.az | 2

В январе-марте 2017 года объем потребления основных видов нефтепродуктов в Азербайджане составил 1 млн тонн. Это на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в информации Госкомитета по статистике.

В структуре потребления 30,3% пришлось на долю мазутного топлива, 28,1% - автомобильного бензина, 26,4% - дизтоплива, 5,1% - бензина для нефтехимии, 3,7% - сжиженного газа, 2,8% - керосина для авиации и пр., 1,7% - нефтяного битума, 0,8% - смазочных масел, 1,1% - иных нефтепродуктов. Потери запасов природного газа составили 6,4%.

В январе-марте этого года бюджетные организации потребили 340,2 млн. кВт/ч электроэнергии, 83,6 тыс. Гкал тепловой энергии, 54,8 млн кубометров природного газа.

Потребление тепловой энергии увеличилось на 37,3%, природного газа – 3,4%, потребление электроэнергии сократилось на 3%.

У.А.

