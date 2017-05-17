Подписан итоговый документ о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины

2017-05-17 17:18 | www.apa.az | 4

Сегодня в Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

Как сообщает АПА со ссылкой на «112.ua», в церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.

«Мы это сделали. Прекрасно! Все в порядке, все довольны... Мы здесь, мы очень рады, все довольны, журналисты довольны, политики довольны, 45 млн. украинцев довольны», - сказал П.Порошенко.

Решение вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдет уже 11 июня.