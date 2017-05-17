Минобороны Азербайджана: Армения подтвердила, что подвергла обстрелу наши населенные пункты

2017-05-17 17:51 | www.apa.az | 3

Армянская сторона распространила видеокадры, на которых отражены обстрел наших населенных пунктов и позиций, а также информацию о том, что якобы азербайджанская сторона понесла потери.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, министерство обороны сегодня утром распространило информацию о том, что подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу из минометов разного калибра позиции Вооруженных Сил Азербайджана в Агдамском направлении фронта и населенные пункты в глубине обороны.

«Распространив видео, Армения еще раз подтвердила, что постоянно подвергает обстрелу не только наши позиции, но и населенные пункты, продолжает свои гнусные действия против мирного азербайджанского населения.

Министерство обороны сообщает, что в результате вражеского обстрела потерь среди мирного населения, личного состава Вооруженных сил нет, боевая техника не пострадала», - говорится в заявлении.