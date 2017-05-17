Озджан Дениз: Понимаю гнев азербайджанцев – ВИДЕО
2017-05-17 15:44 | www.oxu.az | 2
Известный турецкий певец Озджан Дениз прокомментировал исполнение им армянской песни.
Как передает Oxu.Az, исполнитель написал об этом пост в Instagram.
«Я музыкант. Не могу быть врагом музыки ни одного народа. Эту песню я услышал на радио, вместе со всей командой мы развлеклись, не думая, на каком языке эта песня. Мы поделились этим моментом с вами. После сообщений я понял, что это была армянская песня. Я понял ваши чувства и стер свою публикацию.
Мы исполняли и греческие песни. В нашей культуре нет вражеского чувства к песням. В моей стране много армян, я не думаю и не могу думать, как вы. Мы все граждане Турции и живем в этой стране. Враждовать можно в политике, а не в культуре, искусстве и музыке.
Я не политик, и политикой не занимаюсь. Понимаю гнев своих азербайджанских братьев и проявляю чуткость. Я даю концерты и презентую фильмы в Азербайджане не ради денег. Вместе с моими друзьями там я хочу познакомить вас с турецким кино, оживить вашу социальную жизнь. Я не смотрю кто передо мной: турок, курд, армянин, араб или грек. В противном случае я не был бы артистом. Я смотрю на них как на людей. Я люблю вас, мы дети одного народа и одной земли».
Tesekkur ederim canim kardesim..tercuman oldun bana.benim bir tarafim muzisyen ve hic bir milletin sarkisina dusman olmam olamam..radyoda rast gele cıkan bir sarkiya tüm set hangi dile ait oldugunu dusunmeden ritmi ile eglendik..ve o animizi sizlerle paylastik..cok sonra gelen mesajlardan ermeni sarkisi oldugunu ogrendim ve SIZIN HASSASIYETINIZI BILDIGIM ICIN de kaldirdim videoyu..BIZ YUNANLILARLA DAHI SARKILARIMIZI PAYLASIRIZ.BIZIM KULTURUMUZDE TURKULERE DUSMAN OLUNMAZ.benim ulkemde bir cok ermeni vatandasimiz varken sizin gibi dusunemem ve de dusunmem..biz hepimiz bu ulkede TURK VATANDASI olarak yasiyoruz..sanata,turkulere,melodilere,kulturlere dusman olunmaz..politikalara dusman olunur..ve ben politikaci da degilim politik bir sanatci da degilim..sadece AZERBAYCANLI KARDESLERIMIZI bu hakli ofkelerinden dolayi anliyorum ve de hassasiyet gosteriyorum.ben oraya sizden para kazanmak icin konser ya da film getirmiyorum..oradaki azerbaycanli dostlarimizla beraber turk sinemasi ile sizleri yakinlastirmaya,sosyal hayatinizi canlandirmaya calisiyorum..gosterdigim cabanin masraflari karsilamaktan baska bir ekonomik karsiligi yoktur.BEN DUNYAYA TURK,KURT,LAZ,ERMENI,AZERBAYCANLI,ARAP,YUNAN,INGILIZ DIYE BAKMAM..bakarsam sanatci olamam..insan diye bakarim ve de insanlari ayristiran politikalari da asla sevmem..Aranizda cok cahil ve kör bakan insanlar var tipki bizde de oldugu gibi..onlarin egemenliği altinda bir toplum olamayalim istiyorum.SIZLERI SEVIYORUM,ACILARINIZI SONUNA KADAR PAYLASIYORUM.SIZDEN BIR CIKARIM YOK.AMA BILINKI BENIM CAN KARDESIMSINIZ.BIZ AYNI MILLETIN VE TOPRAKLARIN COCUKLARIYIZ.
Публикация от Özcan Deniz (@ozcandeniz)
Напомним, что Озджан Дениз неоднократно исполнял песни на армянском языке, что вызывало недовольство азербайджанского сегмента социальных сетей.
А.С.