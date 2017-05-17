Турецкие генералы просят убежище в Германии

2017-05-17 15:50 | www.oxu.az | 2

Два турецких генерала, вероятно, участвовавших в попытке государственного переворота в июле прошлого года в Турции, запросили убежище в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

По данным издания, запрос на получение статуса беженцев они подали в аэропорту Франкфурта в понедельник вечером.

После предварительной проверки заявлений турецких военных должны перевезти в учреждение для первичного приема беженцев и переселенцев в городе Гисен (федеральная земля Гессен).

Ранее несколько десятков турецких военных, служивших на немецких базах НАТО, обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении убежища, так как, по их словам, они попали под «зачистку» после попытки переворота в Турции и были вынуждены покинуть свои посты на базах НАТО в ФРГ.

Н.О.