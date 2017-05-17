Два "золота" Исламиады – славная страница спортивной карьеры – дзюдоист Эльхан Мамедов (ФОТО)

2017-05-17 16:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Последний месяц стал очень удачным в спортивной карьере 35-летнего азербайджанского дзюдоиста Эльхана Мамедова, выступающего в весовой категории до 100 килограммов.

В конце апреля он стал чемпионом Европы на соревнованиях, которые прошли в Польше, а на IV Играх исламской солидарности Баку-2017 завоевал сразу две золотые медали – в личном и командном первенстве. Причем в финале Исламиады в личном первенстве Эльхан одолел своего соотечественника, лидера мирового рейтинга Эльмара Мамедова. Напомним, что Эльхан Мамедов также является первым азербайджанским дзюдоистом, которому удалось выиграть чемпионат мира. Это произошло в 2013 году в Бразилии.

"В жизни с Эльмаром мы друзья, а на татами соперники. Финал был очень тяжелым, и рад, что удалось победить такого сильного соперника. Я был победителем и призером международных соревнований, представлял страну на Олимпиаде в Пекине и Лондоне, но победа на родной земле имеет для меня особое значение. Две золотые медали на Исламиаде – славная страница моей спортивной карьеры", - отметил Эльхан Мамедов.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Вугар Иманов)