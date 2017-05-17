Путин: В США «развивается политическая шизофрения»

2017-05-17 15:54 | www.oxu.az | 2

Президент РФ Владимир Путин считает «политической шизофренией» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты», - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.

«Кстати говоря, я сегодня уже с ним (С.Лавровым — «Интерфакс») разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», - пошутил президент.

Н.О.