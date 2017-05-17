Армяне распространяют провокационную информацию на азербайджанском языке – ВИДЕО

2017-05-17 16:00 | www.oxu.az | 2

В последние дни армяне усилили информационную войну. С этой целью враги создали в Facebook страницу под названием «HƏRBİ MEDİA» (Военное медиа).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azvision.az, на этой странице на азербайджанском языке появляются новости провокационного характера, фотографии и видео.

Сообщается, что страница «HƏRBİ MEDİA» управляется создателями армянского военного сайта «razm.info».

Facebook-страница razm.info была заблокирована после массовых жалоб азербайджанских пользователей, после чего сотрудники данного сайта создали новую страницу «HƏRBİ MEDİA».

A.M.