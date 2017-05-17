ВС Армении обстреляли Тертерский район из минометов - глава ИВ

2017-05-17 16:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вечером 16 мая территория Тертерского района Азербайджана, прилегающая к линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, подверглась обстрелу со стороны армянских вооруженных формирований.

Об этом Trend в среду сообщил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

По его словам, армяне обстреляли эту территорию из минометов.

«Наши территории обстреливались примерно до 22:30. В селах разрушений нет. Обстрелу подверглись в основном незаселенные территории. Примерно в 22:30 Вооруженные силы Азербайджана подавили огонь противника ответным огнем. В настоящее время всё спокойно, Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку», - сказал Мамедов.

Отметим, что согласно распространенной министерством обороны Азербайджана в среду информации, подразделения вооруженных сил Армении с вечера 16 мая из минометов различного калибра вели обстрел азербайджанских позиций на линии фронта в направлении Агдамского района и населенных пунктов, находящихся в глубине обороны

Из-за низкого качества применяемых врагом боевых беспилотных аппаратов ими не было нанесено вреда.

В результате неотложных мер обстрел врага был подавлен, боевой технике ВС Азербайджана ущерба нанесено не было, жертв среди личного состава нет, говорится в сообщении. Выпущенные снаряды упали преимущественно на пустые посевные площади и территории вблизи населенных пунктов.

В ведомстве отметили, что оперативная ситуация находится под полным контролем ВС Азербайджана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)