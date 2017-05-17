Продолжаются «Дни триумфа» с победителями Исламиады (ФОТО)

2017-05-17 16:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках мероприятий «Дни триумфа», проводимым в Национальном олимпийском комитете (НОК), состоялась встреча с азербайджанскими спортсменами, завоевавшими медали на Исламиаде на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде отметил, что азербайджанские спортсмены принявшие участие в соревнованиях по тхэквондо, плаванию и стрельбе завоевали 13 медалей, восемь из которых – золотые, одна – серебряная и четыре – бронзовые.

Затем медалистам были вручены подарки. Для гостей была организована концертная программа.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)