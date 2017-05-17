В России назвали сроки отмены ограничений в отношении Турции

2017-05-17 16:14 | www.oxu.az | 3

«На этой неделе будут готовы документы, связанные со снятием применяемых в отношении Турции санкций».

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Report, об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

На этой неделе будут устранены все препятствия на пути восстановления связей и сотрудничества между Россией и Турцией.

По его словам, уже оформлены все соглашения, достигнутые в ходе прошедшей 10 мая этого года встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой России Владимиром Путиным.

Отметим, что на указанной встрече между сторонами была достигнута договоренность о снятии санкций, касающихся текстильной и строительной отраслей, продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, сферы обслуживания.

Н.О.