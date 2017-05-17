Проводимая в Баку Исламиада играет важную роль в солидарности исламского мира - НОК Саудовской Аравии

2017-05-17 17:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Баку IV Игры исламской солидарности играют важную роль в солидарности исламского мира.

Об этом в среду сказал журналистам заместитель президента Национального олимпийского комитета Саудовской Аравии принц Абдулхаким Аль Сауд

По его словам, Игры, собрав вместе различные мусульманские страны, объединяют их вокруг этого соревнования.

«IV Игры исламской солидарности прекрасно организованы, и мы выражаем признательность за это Азербайджану. Организацию на таком высоком уровне можно считать шагом на пути исламской солидарности. Мы считаем, что подобные Игры расширят исламскую солидарность в спортивной сфере, как и в различных других сферах», - сказал Абдулхаким Аль Сауд.

Принц Саудовской Аравии также высоко оценил объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2017 года «Годом исламской солидарности».

Отметим, что Национальный олимпийский комитет Саудовской Аравии вместе с посольством в Азербайджане организовал прием в честь спортсменов, принимающих участие в IV Играх исламской солидарности Баку-2017. В церемонии приняли участие саудовские спортсмены, участвующие Играх, руководители аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий, председатель Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы и другие официальные лица, представители общественности.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)