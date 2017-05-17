Gilan Holdinq вдвое увеличивает экспорт сельхозпродукции

2017-05-17 18:21 | www.apa.az | 3

С 17 по 19 мая в Баку проходят XXIII Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» WorldFood Azerbaijan-2017 и XI Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» CaspianAgro-2017.

Как передает АПА-Экономикс, за годы работы выставки зарекомендовали себя как надежный фундамент для традиционных встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой и сельскохозяйственной отрасли, предоставляющие возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта. В этом году в выставках WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro принимают участие 331 компания из 28 стран мира, из которых 70 процентов - иностранные экспоненты и 30 процентов - локальные.

На выставке CaspianAgro свою продукцию представляют и несколько компаний, входящих в ООО Gilan Holding. Руководитель департамента управления продукцией Gilan FMCG, занимающейся производством, продажей продукции ежедневной необходимости и ее экспортом в более чем 20 стран, Сянан Оруджев отметил, что среди этих стран есть США, Канада, Китай, страны Персидского залива, Европа, страны-члены СНГ, а также Австралия и Новая Зеландия.

В отличие от предыдущих годов на нынешней выставке Gilan Agrotech выступает с более широким ассортиментом. «В настоящее время мы экспортируем свою продукцию в 12 стран. За короткий период, включая и этот год, мы хотим увеличить объем экспорта вдвое, поскольку в этом году в хлопководстве планируется серьезное развитие. Мы более чем вдвое увеличили посевную территорию. Мы планируем расширение в сфере фруктов, фундуководства. Известно, что фундук, хлопок являются основной стратегической продукцией для экспорта. За счет этой продукции мы намерены укрепиться на нетрадиционных рынках – в странах Персидского в ли посевныые территориюзное развитие. м экспорта вдове. лены СНГОзалива. Наряду с этим, мы думаем над еще большим расширением каналов, имеющихся в странах СНГ. Кроме того, в Великобритании мы ведем переговоры с некоторыми покупателями», - сказал координатор по продаже Gilan Agricultural Group Рашад Меджидов.