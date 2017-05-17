Cкрытые геи из мира советских звезд

2017-05-17 16:20 | www.oxu.az | 3

Человеку, непохожему на других, часто приходится нелегко — общество редко относится к чужим особенностям спокойно. Каково же приходилось гомосексуалам в Советском Союзе, где существовало уголовное преследование геев… Ориентация многих творчески одаренных людей СССР стала причиной их трагедий, передает Oxu.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Рудольф Нуреев (1938 — 1993)

Великий танцор, легенда балета был невыносим в общении. В последние годы своей жизни работал как дирижер. Нуреев умер в Париже 6 января 1993 года.

Георгий Милляр (1903−1993)

Георгий Милляр, урожденный де Милье, родился в семье аристократов — французского инженера Франца де Милье и наследницы иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлевой, овдовевшей, когда Георгию было три года. Мальчик воспитывался гувернантками, изучал музыку и языки. Милляр свободно владел немецким и французским языками, но в советское время не афишировал это.

Вокруг отсутствия личной жизни у актера ходили разные слухи. Одни списывали это на травму молодости из-за измены первой жены, другие говорили, что Милляра не интересовал брак, так как он знал, что не может иметь детей. Конечно, актеру также приписывали и любовь к мужчинам.

В итоге Милляр женился в 65 лет — на своей соседке по коммуналке, с которой дружил много лет. До конца жизни супруги сохранили теплые отношения.

Юрий Богатырёв (1947 -1989)

Отрицание собственной природы довело известного актера до депрессии и, как следствие, алкоголизма. Артист, по словам его друзей и коллег, завязывал отношения с мужчинами, но это только мучило Богатырева, который крайне болезненно воспринимал свою особенность. Успешные работы в кино — «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Два капитана», «Родня» — не делали Богатырева счастливым. Актер был одинок, остро переживал обиды, боролся со своей нежной натурой. В итоге война с самим собой закончилась поражением. Зависимость от спиртного в сочетании с антидепрессантами стала причиной сердечного приступа — Богатырев погиб всего в 41 год.

Сергей Параджанов (1924 — 1990)

Знаменитый советский режиссер был бисексуален.

Геннадий Бортников (1939 — 2007)

Известно, что в середине 60-х во время театральных гастролей в Париже Бортников общался со знаменитым хореографом Сержем Лифарем, любовником мецената Сергея Дягилева. Коллеги актера беспокоились, что эта связь может отразиться на карьере Бортникова на родине, но тот никогда не давал поводов обсуждать свою личную жизнь — он жил тихо и скромно. Хотя в театральной среде ходили слухи, что в студенческие годы из-за любви к Бортникову покончил с собой его однокурсник.

A.C.

