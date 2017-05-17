Камера спасла журналиста от пули снайпера ИГИЛ – ВИДЕО

2017-05-17 16:26 | www.oxu.az | 3

Остановившая пулю снайпера террористической группировки «Исламское государство» экшен-камера спасла жизнь иракскому журналисту Аммару Альваели (Ammar Alwaely).

Как передает Oxu.Az, ролик опубликован на YouTube-канале ViralHog.

Нападение на группу репортеров произошло в одном из районов Мосула (Ирак). На видео выпущенная боевиком ИГИЛ пуля попадает в экшен-камеру, закрепленную на груди журналиста, и разбивает ее.

«Господи! Аммар, это было чертовски опасно, мужик!», - восклицает находившийся рядом с Альваели журналист.

За 2016 год в мире погибли 74 журналиста. Большинство убитых репортеров находились в зоне боевых действий. Наиболее опасными для работы территориями признаны Сирия, Афганистан, Мексика, Иран и Йемен, где за год погибли 50 представителей СМИ.

Н.О.