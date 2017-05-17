Евросоюз отменил визы для Украины

2017-05-17 17:17 | www.trend.az | 2

Председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима гражданам Украины, следует из прямой трансляции из Страсбурга, передает РИА Новости.

Таяни и Абела на полях пленарной сессии ЕП поставили подписи под Регламентом Совета ЕС и Европарламента, который вносит изменения в Регламент о визовом перечне от 15 марта 2001 года. На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней вступит в силу — ориентировочно 11 июня.

Граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом права на работу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.

Для пересечения границы украинцам понадобится биометрический паспорт, также рекомендуется иметь при себе обратный билет, подтверждение брони отеля, приглашение от родственников, медицинскую страховку и деньги из расчета не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.