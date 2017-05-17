Депутат: «Определенные силы в России не хотят учитывать интересы Азербайджана»

2017-05-17 18:38 | www.apa.az | 2

«Ликвидация ВАК один из последних показателей отношения России к Азербайджану. Как бы не хотел Азербайджан построить тесные соседские отношения, определенные силы в России не хотят учитывать интересы Азербайджана, не сторонятся резких шагов против Азербайджана».

Об этом АПА сказал депутат, председатель Партии великого возрождения Фазиль Мустафа, комментируя закрытие ВАК на основе иска Минюста России.

Ф.Мустафа сказал, что эти силы не хотят, чтобы какая-либо организация, служащая интересам Азербайджана, действовала в России: «Они хотят видеть ВАК как организацию, управляемую напрямую из Кремля, выполняющую его желания. Естественно ВАК и так всегда поддерживал власть России, не предпринимал какие-либо шаги, идущие вразрез с интересами Кремля. Но видимо, они хотят видеть структуру, более тесно связанную с ними, которая сможет говорить против Азербайджана. То есть существуют противоречия во взглядах. Таким образом они непосредственно продемонстрировали отношение к Азербайджану. Наверное, эти отношения не будут развиваться в хорошем направлении. Правительство Азербайджана доводит до российской стороны свое недовольство, общественность Азербайджана достаточно болезненно относится к ликвидации ВАК. Возможно, это недовольство станет причиной в определенной степени переосмысления Россией данного вопроса, и она откажется от занятой позиции».

Депутат отметил, что ликвидация ВАК является не правовым, а политическим шагом: «Если бы это решение не было политическим, то никто бы не допустил распустить организацию, представляющую проживающий в России целый этнос. Шаг, сделанный против этого этнического сообщества, ни в коем случае не выгоден правительству. Этот шаг в стране, где проживают миллионы азербайджанцев, не выгоден никому, как минимум самим властям. Реализация такого решения на самом деле результат узкого мышления».

Политолог Габиль Гусейнли заявил АПА, что подобный шаг является проармянской позицией, антиазербайджанские круги и армянское лобби в России хотят обострить отношения между РФ и Азербайджаном: «Последнее время Россия делает приятные Армении подарки. Среди них создание совместной русско-армянской вооруженной группировки, возглавляемой армянином, бесплатное предоставление Армении Россией большого количества современного вооружения, в том числе ракет «Искандер». Кроме того, Армении будто кто-то диктует остановить переговорный процесс, который сегодня находится в состоянии застоя».

Кроме того, Армения еще больше усилила военную риторику. Эта страна пытается вывести из терпения Азербайджан угрозами и шантажом. Сейчас на фронте ситуация напряженная, населенные пункты Азербайджана подвергаются обстрелу. Однако наша армия дает противнику достойный ответ. Своими провокациями Армения пытается вовлечь Азербайджан в крупномасштабную войну. Если бы не поддержка со стороны Россия, у армян категорически не хватило бы на это смелости».



Г.Гусейнли считает, что ликвидация ВАК преследует цель оживить и вновь задействовать организацию «AzərRoss», которую возглавлял Союн Садыгов под патронажем бывшего председателя Совмина Аббаса Аббасова.