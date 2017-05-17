Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал 5-е «золото» Исламиады

2017-05-17 16:30 | www.oxu.az | 2

Стрелок сборной Азербайджана Руслан Лунев завоевал 5-ую золотую медаль на IV Исламских играх солидарности в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, дуэт сборной Азербайджана – Руслан Лунев и Нигяр Насирова – завоевали золотую медаль в стрельбе с пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Дуэт Лунев-Насирова опередил оманскую пару, завершив соревнование на 1-ом месте. Бронза у иранских спортсменов.

A.M.

