Германия приостановит действие Шенгена

2017-05-17 16:37 | www.oxu.az | 2

Германия восстановит пограничный контроль на период саммита стран «большой двадцатки», который пройдет 7-8 июля в Гамбурге, передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent.

«Внутренние шенгенские границы будут вновь взяты под контроль в связи с повышенными требованиями в сфере безопасности», - заявила представитель МВД ФРГ в интервью газете Die Welt, обнародованном в среду, 17 мая.

По словам представителя ведомства, контроль будет производиться «по гибким временным и территориальным критериям на всех наземных, воздушных и морских внутренних шенгенских границах».

Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер уже письменно проинформировал об этом Еврокомиссию, Европейский совет, страны-члены ЕС, участников конференции министров внутренних дел и власти Гамбурга.

Временное возобновление пограничного контроля вызвано, в частности, опасениями по поводу того, что в Гамбург по случаю саммита «двадцатки» могут приехать левые экстремисты из Дании или Италии, сообщает издание со ссылкой на источники в силовых структурах.

Н.О.