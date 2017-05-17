В Азербайджане введены новые правила участия учителей в конкурсе по приему на работу

2017-05-17 17:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане баллы, набранные во время приема учителей на работу в прошлом учебном году, остаются в силе в ходе конкурса этого года, говорится в сообщении минобразования, распространенном в среду.

Это предусматривает порядок определения требования к учителям общеобразовательных учреждений, входящих в систему минобразования, приема и смены места работы педагогических кадров.

Согласно новым правилам, баллы, набранные кандидатом в ходе конкурса по приему на работу, остаются в силе в течение одного года и дают право на участие в выборе вакансии во время конкурса, проводимого для следующего учебного года.

Баллы, набранные кандидатами в конкурсе по приему на работу, проведенном для 2016/2017 учебного года, остаются в силе в конкурсе, который будет проведен для 2017/2018 учебного года.

Набравшие соответствующий проходной балл кандидаты по своему желанию смогут непосредственно участвовать в третьем туре следующего конкурса. При смене места работы за основу берется результат самого последнего тестового экзамена кандидата.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)