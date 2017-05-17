Азербайджанские актеры передают привет Казахстану (ФОТО)

2017-05-17 17:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя примет участие в двух международных фестивалях, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

12-18 июня труппа театра примет участие V Международном театральном фестивале "Привет со сцены" в Астане (Казахстан). На фестивале азербайджанский театр выступит со спектаклем "Mən gəldim qızlar" ("Müharibə") ("Я пришел, девочки" ("Война")), поставленным по произведению шведского драматурга Ларса Нурена.

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный деятель искусств Бахрам Османов. Главные роли исполняют – заслуженные артисты Кямаля Гусейнова, Гурбан Исмаилов, Расим Джафаров, актеры Зюмрюд Гулиева и Сабина Мамедова.

Театр также примет участие в XIV Международном фестивале народного творчества "Венок дружбы", который пройдет в городе Бобруйск Могилёвской области Беларуси 28 июня – 3 июля. Зрителям будет представлен моноспетакль "Контрабас" с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнов, поставленный по произведению Патрика Зюскинда. В рамках фестиваля будут организованы творческие встречи, конкурсы, концерты и другие мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)