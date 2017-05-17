Евросоюз отменил визы для украинцев

2017-05-17 16:42 | www.oxu.az | 2

В Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на УНИАН, документ был подписан в Страсбурге президентом Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС.

Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу.

Н.О.