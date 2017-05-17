В Международном центре мугама стартовал проект "Вечера мугама" (ФОТО)

2017-05-17 17:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В рамках нового проекта "Вечера мугама" в Международном центре мугама состоялся концерт, в котором прозвучал мугам "Раст". Данный концерт является первым в цикле вечеров в рамках проекта, сообщает Trend Life со ссылкой на Day.az.

Открыв вечер вступительным словом, музыковед, проректор Азербайджанской национальной консерватории, доктор философии по искусствоведению Лала Гусейнова рассказала зрителям о важности проведения мугамных проектов, отметив, что самым ярким из них, несомненно, является Международный мугамный фестиваль, организуемый Фондом Гейдара Алиева с 2009 года, в котором принимают участие не только азербайджанские мастера мугама, но и иностранные исполнители - представители фольклора из различных стран мира.

Далее она рассказала о новом проекте "Вечера мугама" и самом мугаме "Раст": "Сегодня прозвучит "Раст" - первый в цикле мугамных дестгяхов, который считается самым древним и самым стойким мугамом. Еще Узеир Гаджибейли говорил, что "Раст" пережил тяжелые времена и остался в музыке, сохранив свое название и свои устои. В проекте задействованы известные ханенде, трио, а также ансамбли национальных инструментов. У зрителей появится возможность услышать как классическую форму мугама, так и импровизацию наших музыкантов. Таким образом Центр исполняет функцию сохранения традиций".

В концерте приняли участие заслуженный деятель искусств Агиль Меликов, заслуженная артистка Севиндж Сарыева, заслуженный артист НАР Эхтирам Гусейнов, а также Айтан Магеррамова, Миралам Мираламов и Гусейн Меликов. Исполнители выступили под аккомпанемент инструментального ансамбля "Раст", в составе которого - руководитель ансамбля Ханлар Джафаров (гармонь), Эльман Садыгов (тар), Шахрияр Мусаев (кеманча), Гуламирза Марзаев (кларнет), Амрах Оруджев (уд), Галиб Ашимов (бас-тар), Метанет Джабраилова (канон), Симран Джафаров (скрипка), Гулам Сулейманов (нагара), Эльхан Арабов (ударные), Мехман Мамедов (зарб), Феган Алескеров (балабан) и др.

На протяжении всего исполнения звучали и старинные напевы, и импровизации. Это говорит о том, что мугам живет и обновляется. Концерт был встречен бурными овациями зрителей, которые долго не отпускали исполнителей со сцены.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Заслуженная артистка Севиндж Сарыева и Айтан Магеррамова, которые выступили в этот вечер, в беседе с Day.Az сообщили, что данный проект им очень нравится своей правильной пропагандой классических мугамов, и что они будут принимать участие и в последующих концертах в рамках проекта "Вечера мугама".

Напомним, что проект будет продолжаться до 30 июня и включит в себя концерты, посвященные азербайджанским мугамам Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн. Следующий концерт в рамках проекта состоится 23 мая.

Информационную поддержку проекту осуществляют телеканал "Mədəniyyət", Азербайджанское Радио, АЗЕРТАДЖ, журнал "Баку", а также Day.Az, Trend.az, Milli.az и др.

Ф. Агаларова