Туркменистан утвердил свой состав межправкомиссии с Пакистаном

2017-05-17 17:34 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Утвержден состав совместной туркмено-пакистанской межправительственной комиссии: с туркменской стороны ее возглавит заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов сообщает "Нефтегазовый комплекс", со ссылкой на постановление главы государства.

Межправкомиссия создается в целях дальнейшего развития сотрудничества между странами. Ашхабад и Исламабад стремятся задействовать немалый потенциал сотрудничества, прежде всего, в топливно-энергетическом секторе и транзитно-транспортной сфере.

"Так, страны участвуют в строительстве транснационального газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), обсуждают проекты по созданию новых международных транспортно-коммуникационных коридоров, поставки электроэнергии в Пакистан", - сказано в информации.

Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года. В настоящее время строительные работы на участке ведутся в соответствии с графиком. Являясь лидером консорциума TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн "Туркменгаз" закрепил за собой контрольный пакет акций. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL.

Общая протяженность трубопровода, мощностью 33 миллиарда кубометров газа в год составит 1814 километров, в том числе 774 километра - по территории, Афганистана, 826 километров - Пакистана до населенного пункта Фазилка на границе с Индией. Газопровод ТАПИ будет экспортировать топливо с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане, второго крупнейшего в мире.

(Автор: Гусейн Гасанов)