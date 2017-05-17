Названо официальное число безработных в Баку

2017-05-17 16:59 | www.oxu.az | 3

Названо число имеющих официальный статус безработного в Азербайджане по состоянию на 1 мая этого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в отчете Госкомитете по статистике.

Согласно отчету, в органах занятости страны получили официальный статус безработного 35 тыс. 854 лица, из которых 37,3% - женщины.

Из официально безработных 5 тыс. 495 человек получают пособие по безработице. Средняя сумма пособия по безработице составляет 263,8 манатов.

16 411 носителей статуса безработного проживают в Баку. Из них пособие по безработице получают 2 тыс. 211 человек.

У.А.

