Президент Ильхам Алиев и его супруга ознакомились с XXIII Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности и XI Азербайджанской международной выставкой сельского хозяйства

2017-05-17 17:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду в Баку Экспо Центре ознакомились с XXIII Азербайджанской международной выставкой пищевой промышленности "WorldFood Azerbaijan 2017" и XI Азербайджанской международной выставкой сельского хозяйства "CaspianAgro 2017".

Министр сельского хозяйства Гейдар Асадов проинформировал главу государства Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о выставках. Было отмечено, что в выставках принимает участие 331 компания из 28 стран мира. 70 процентов этих компаний - зарубежных экспоненты, 30 процентов - местные компании.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева осмотрели стенды, которые демонстрируются на выставках.

Новость обновляется