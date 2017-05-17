Русская община в Азербайджане недовольна решением о ликвидации ВАК – Академия госуправления

2017-05-17 17:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Представители Русской общины в Азербайджане недовольны решением об аннулировании регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), сказал в среду Trend заведующий кафедрой госстроительства и права Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, доктор философии по праву, доцент Фахреддин Нагиев.

По его словам, ряды ВАК объединяют тысячи азербайджанцев. «ВАК крупнейшая и достаточно серьезная и организованная структура. Правительственные органы России должны быть заинтересованы в сотрудничестве с такой организацией. Выступая на одном из съездов Конгресса, президент России Владимир Путин отметил, что ВАК является очень большой структурой для российского общества. И принятие судом такого решения после подобных заявлений говорит о нестабильной позиции российской стороны. И нестабильность в политике такой страны, как Россия, не красит ее», - сказал Нагиев.

Завкафедрой считает, что Азербайджанское государство не поднимет вопрос о запрете деятельности российских структур в стране, потому что Азербайджан проводит достаточно сбалансированную и продуманную политику.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ ликвидировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)