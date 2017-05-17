Заявление Ирана по ценам на нефть

2017-05-17 17:07 | www.oxu.az | 2

На встрече ОПЕК в Вене, которая состоится 25 мая, Иран согласится на 9-месячное продление пакта при условии, что другие производители, включая Ирак, примут участие в инициативе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российскую прессу, Кувейт, который, как правило, равняется на мнение саудитов, во вторник заявил, что поддерживает новую инициативу.

А вот позиция Ирана менее предсказуема. Страна оказалась единственным членом ОПЕК, которому было позволено наращивать производство во время первой сделки. Кроме того, в эту пятницу в Иране состоятся президентские выборы.

«Мы видим, что страны ОПЕК и экспортеры, не входящие в картель, действительно намерены стабилизировать рынок черного золота, где, прежде всего, необходимо обеспечить надежность поставок на ближайшие годы», - говорит один из источников.

Отметим, что 15 мая Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности о продлении срока соглашения о сокращении нефтедобычи до конца марта 2018 года. Это привело к росту цен на нефть марки Brent с 51,05 до 51,75 доллара.

У.А.

