Рафаэль Агаев: Я был кондуктором в автобусе, кричал «бир Низами»
2017-05-17 17:14 | www.oxu.az | 3
Прославленный азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, к которому сейчас на чемпионатах мира и Европы выстраивается очередь за автографами, заявил, что не стесняется тех дней, когда он был беден и не был никому известен.
«Не стесняюсь и открыто говорю: в детстве работал кондуктором в автобусе, - говорит Агаев. - Кричал «бир Низами», как тогда было принято.
Сейчас у меня все хорошо. Есть квартира, купил жилье брату…
Я общаюсь только с узким кругом близких родственников. От остальных держусь подальше. У меня такой характер. Когда я не был чемпионом, они не стучали в мою дверь».
Источник: haqqin.az
A.M.