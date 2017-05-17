Все свободные места в учебных заведениях будут вынесены на конкурс - министерство образования

2017-05-17 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В текущем году смена мест работы учителей в городах и районах Азербайджана впервые будет осуществляться министерством образования, сказал в среду журналистам исполняющий обязанности главы отдела человеческих ресурсов минобразования Эшги Багиров. Глава отдела добавил, что раньше эти полномочия исполняли местные органы образования.

«Однако в этом году процесс распределения учителей будет осуществляться непосредственно министерством образования. Такая необходимость возникла после того, как в ряде случаев наблюдалось сокрытие имеющихся вакантных мест в учебных заведениях», - подчеркнул Багиров.

Глава отдела сказал, что во время проверок, проведенных в 2015 и 2016 годах, наблюдались серьезные недочеты в вопросе смены места работы преподавателей. «Подобные факты были выявлены во время рассмотрения документов учителей в процессе диагностического оценивания. Поэтому с целью устранения таких недостатков министерство взяло на себя контроль над этим вопросом», - отметил Багиров.

Эшги Багиров пояснил, что большинство недочетов связано с переводом учителей из сельской в городскую школу, при отсутствии свободных вакансий. «Также министерством были выявлены случаи сокрытия имеющихся вакансий, а также ряда нарушений при приеме учителей на такие вакансии. Все свободные места в учебных заведениях будут вынесены на конкурс, и в этом году вакантных мест будет больше, чем в прошлом».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)