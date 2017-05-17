Турция не смогла убедить США не поддерживать PYD - экс-глава военной разведки

2017-05-17 18:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Анкара не смогла убедить США не поддерживать боевиков Союза демократических сил (PYD) в Сирии, которых Турция считает террористами.

Об этом сказал Trend экс-глава военной разведки Генштаба ВС Турции генерал-полковник Исмаил Хаккы Пекин.

По его словам, США будут поддерживать PYD, вооружая его.

«Официальные лица Вашингтона отметили, что PYD будет участвовать совместно с коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ) в операциях по освобождению города Ракка в Сирии, который является основным опорным пунктом ИГ. Поддержка США PYD негативно отразится на отношениях Анкары и Вашингтона. При этом закрытие авиабазы «Инджирлик» на юге Турции или другие санкции в отношении Вашингтона не актуальны», - сказал Исмаил Хаккы Пекин.

Как сказал Пекин, при этом Вашингтон продолжит поддерживать Турцию в борьбе с ИГ и в операциях против террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) на севере Ирака.

«Вашингтон также может сотрудничать с Анкарой по расширению зон безопасности в Сирии и гуманитарных коридоров. Новые военные операции ВС Турции в направлении Идлиба на северо-западе Сирии невозможны, так как данная территория объявлена зоной деэскалации», - отметил он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи главными темами обсуждений стали двусторонние отношения, региональные вопросы, и основное внимание было сосредоточено на урегулировании сирийского кризиса. Эрдоган сообщил Трампу об обеспокоенности Анкары поддержкой Вашингтоном PYD.

Ранее президент Трамп утвердил план по вооружению PYD в Сирии, несмотря на возражения Турции.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Орхан Гулузаде. Редактор: Ирина Парфёнова)

@o_quluzade