Замглавы МИД Азербайджана о безвизовом режиме с ЕС
2017-05-17 17:19 | www.oxu.az | 3
«Мы подписали документы об упрощении визового режима с Европейским Союзом и реадмиссии еще 1-2 года назад. В настоящее время выполнение этого документа находится под мониторингом».
Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.
Он заявил, что в ближайшее время с участием сторон состоится третья встреча Руководящего комитета. По словам замминистра, будет обсуждаться осуществление вопроса безвизового режима между Азербайджаном и ЕС.