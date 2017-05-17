Замглавы МИД Азербайджана о безвизовом режиме с ЕС

2017-05-17 17:19 | www.oxu.az | 3

«Мы подписали документы об упрощении визового режима с Европейским Союзом и реадмиссии еще 1-2 года назад. В настоящее время выполнение этого документа находится под мониторингом».

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

Он заявил, что в ближайшее время с участием сторон состоится третья встреча Руководящего комитета. По словам замминистра, будет обсуждаться осуществление вопроса безвизового режима между Азербайджаном и ЕС.

Н.О.

