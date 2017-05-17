Армения подтвердила обстрел населенных пунктов Азербайджана

2017-05-17 18:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона распространила видео, на котором запечатлен обстрел населенных пунктов и позиций Азербайджана, и информацию о том, что азербайджанская сторона якобы понесла потери, сообщает в среду пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Сегодня утром азербайджанское оборонное ведомство распространило официальную информацию о том, что вражеские подразделения из минометов различного калибра вели интенсивный обстрел азербайджанских позиций на линии фронта и населенных пунктов в направлении Агдамского района.

Распространив видео, Армения продемонстрировала, что регулярно обстреливает не только позиции, но и населенные пункты Азербайджана, чем еще раз подтвердила свои грязные деяния в отношении мирного азербайджанского населения.

Минобороны сообщает, что в результате обстрела врага боевой технике ВС Азербайджана ущерба нанесено не было, жертв среди личного состава и мирного населения нет.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)