Ликвидация ВАК - это удар и по государственным интересам России - депутат

2017-05-17 18:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Аннулирование регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) - это удар не только по государственным интересам Азербайджана, но и России, сказал в среду депутат Милли Меджлиса (парламента) Сахиб Алиев.

По его словам, ликвидация ВАК может преследовать различные цели.

Алиев также добавил, что в первую очередь это«медвежья» услуга российскому правительству и президенту Владимиру Путину.

«Естественно, это не может не повлиять на отношения между странами. Это произошло на той стадии азербайджано-российских связей, когда они были особенно гладкими после обретения Азербайджаном независимости. В ходе встреч главы государств неоднократно подчеркивали, что азербайджано-российские связи находятся на уровне, который может считаться образцовым для других стран, в том числе государств СНГ. И подобный шаг – это удар не только по интересам Азербайджана, но и по интересам наших соотечественников, проживающих в России. Это также и удар по государственным интересам России», - сказал депутат.

15 мая Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ ликвидировал регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)