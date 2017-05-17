Председатель Госкомтаможни встретился с послом Японии

2017-05-17 19:48 | www.apa.az | 3

Сегодня председатель Госкомитета таможни, генерал-полковник таможенной службы Айдын Алиев встретился с новоназначенным послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе комитета, А.Алиев поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности. А.Алиев выразил удовлетворение уровнем взаимовыгодных отношений между таможенными службами Азербайджана и Японии.

Касаясь важности вопроса обмена опытом, председатель ГТК рассказал о том, что в Баку действуют учебный центр Всемирной таможенной организации, Европейский региональный офис по усилению потенциала, Региональный кинологический центр, региональный офис Международной сети таможенных университетов и др. по его словам, эти семинары, тренинги, проводимые в этих учебных учреждениях играют важную роль в повышении профессиональных знаний сотрудников таможни.

Поблагодарив за прием и обширную информацию, посол Японии, отметил, что двусторонние отношения во всех сферах, в том числе в таможенной находятся на очень высоком уровне. Т.Катори подчеркнул, что приложит все усилия для еще большего расширения отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями, вокруг некоторых вопросов.