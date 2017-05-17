Глава ИВ: Армяне обстреляли Тертер с двух направлений

2017-05-17 17:26 | www.oxu.az | 2

Вечером 16 мая территория Тертерского района Азербайджана, прилегающая к линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск, подверглась обстрелу со стороны армянских вооруженных формирований.

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сообщил глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов.

Глава ИВ заявил, что враг применил минометы.

«Обстрел наших территорий начался примерно в 22:30. Разрушений в селах нет. В основном обстреляли пустые участки. Около 22:30 ВС Азербайджана усмирили врага ответным огнем. Сейчас наблюдается спокойствие, наши Вооруженные силы полностью контролируют оперативную обстановку».

Отметим, что в заявлении Минобороны Азербайджана говорится, что подразделения вооруженных сил Армении в агдамском направлении фронта подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии и населенных пунктов с использованием минометов различного калибра. Обстрел начался с вечерних часов 16 мая и продолжался всю ночь.

В то же время враг применил боевые беспилотники, которые не нанесли никакого урона из-за низкого качества.

В результате немедленно принятых ответных мер вражеский обстрел был подавлен.

Боевая техника ВС Азербайджана не понесла никакого ущерба, потерь среди личного состава нет. Выпущенные снаряды в основном упали на свободные посевные площади и вблизи населенных пунктов.

Минобороны заявило, что операционная обстановка находится под полным контролем ВС Азербайджана.

A.M.

