Во Франции объявлен новый состав правительства

2017-05-17 17:29 | www.oxu.az | 2

Состав нового кабинета министров, который будет работать под руководством премьера Эдуара Филиппа, официально объявлен генеральным секретарем Елисейского дворца Алекси Колером.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости.

Пост главы МВД получил мэр города Лион, социалист Жерар Коллон. Новым министром иностранных дел Франции стал экс-глава министерства обороны Жан-Ив Ле Дриан. Военное ведомство возглавит женщина — евродепутат Сильви Гулар.

Первое заседание нового кабинета министров Франции пройдет в 11:00 в четверг, 18 мая.

Н.О.