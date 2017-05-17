В Астрахани появится Азербайджанский бизнес-центр

2017-05-17 18:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Астрахани появятся Азербайджанский бизнес-центр, Иранский торговый дом и представительство Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Об этом сказал губернатор Астраханской области РФ Александр Жилкин в среду на проходящем в Астрахани выездном совещании МИД России по вопросам взаимодействия со странами каспийского региона. Участники совещания, в том числе статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, послы России в Казахстане, Иране, Туркменистане и Азербайджане, отметили, что Астраханская область уже много лет позиционирует себя как основной проводник политики России на каспийском направлении.

Жилкин сообщил, что совокупная доля торгового оборота Астраханской области со странами каспийского региона в 2016 году составила почти 70 процентов.

«В последние годы в регион пришли серьёзные инвесторы из стран Прикаспия, которые приступили к реализации ряда крупных инвестпроектов в сфере сельского хозяйства, промышленного производства, торгово-логистических комплексов», — сказал губернатор.

В качестве примеров он, в частности, привёл создание иранскими инвесторами птицеводческого комплекса в Володарском районе, начало строительства предприятия по производству трансформаторов азербайджанской компанией «АТЕФ-РУСС» — первым иностранным резидентом астраханской особой экономической зоны «Лотос». По решению президентов России и Ирана в конце 2017 года в Астрахани пройдёт российско-иранский Форум межрегионального сотрудничества.

Говоря о ближайших планах, глава региона заявил о намерении укреплять сотрудничество астраханских судостроителей с партнерами из прикаспийских государств, наращивать грузоперевозки между портами стран Прикаспия и Астраханской области. Также, по его мнению, перспективным выглядит запуск на Каспии круизного туристического сообщения.

Участники выездного совещания МИД обратили внимание на необходимость координации действий федеральных структур, региональных властей и бизнеса на каспийском направлении. По его итогам выработаны предложения, касающиеся реализации политики России в каспийском регионе.